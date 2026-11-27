وقال المتحدث باسم الجهاز الحاكم، في بيان ورد لـ ، ان "الجهاز نفّذ 5,398 واجبًا ميدانيًا في عشر محافظات، خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 1 تشرين الثاني 2026، فضلًا عن تنفيذ نحو 240 أمر قبض".واضاف ان "من أبرز الواجبات تفكيك شبكة لسرقة النفط الخام وتهريبه في ، كانت عائداتها تصل إلى نحو 50 مليون دينار شهريًا، وضبط 4 مواقع لتخزين النفط الخام وتهريبه في وذي قار، و3 مواقع شهدت خروقات على خطوط نقل النفط في البصرة، فضلًا عن إغلاق خرق على أحد الأنابيب في منطقة اللحيس"، لافتا إلى أن "المضبوطات شملت 138 صهريجًا وخزانًا، إلى جانب بطاقات ماستر ومستندات غير أصولية".واكد انه "يواصل التنسيق مع القضاء ووزارة النفط والأجهزة الأمنية لملاحقة شبكات التهريب وتتبع عائداتها المالية ومعالجة الخروقات على خطوط نقل النفط"، لافتا الى "عمليات الجهاز أسفرت خلال هذه الفترة عن ضبط أكثر من 1,200,000 لتر من المشتقات النفطية".