وقال المصدر في حديث لـ ، "قوات الحدود العراقية تغلق معبر الحدودي مع شمال بعد إنهاء سيطرة قوة من حرس الإقليم عليه".

وكان مصدر محلي أفاد، اليوم الخميس، بإغلاق قوات حرس الحدود منفذ بشته الحدودي مع في محافظة .