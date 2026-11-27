وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن تابع ملف الجريمة وأجرى اتصالات وتنسيقاً مع الجانب الإيراني لملاحقة المتهم، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى .وأضافت أن الوزير أكد أن متابعة القضية تأتي وفاءً لدماء شهداء ، وترسيخاً لمبدأ عدم إفلات المتورطين باستهداف رجال المؤسسة الأمنية من المساءلة، مشدداً على أن حقوق الشهداء وعائلاتهم تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة.وأشارت الوزارة إلى أن المالكي ثمّن استجابة السلطات الإيرانية وتعاونها في إنجاز العملية وتسهيل إجراءات القبض على المتهم وتسليمه.