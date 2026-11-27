وتكشف حصيلة العمليات الأمنية المعلنة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 عن حجم الجهد المبذول في هذا الملف، بالتزامن مع صدور قرار قضائي عن المركزية يقضي بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 11 متهماً عن جريمة تهريب النفط إلى دول مجاورة، في خطوة تسلط الضوء على المسار القضائي الذي تنتهي إليه بعض ملفات التهريب بعد استكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية.5398 واجباً ميدانياً لملاحقة شبكات التهريبوفي أحدث مؤشر على حجم التحركات الأمنية، أعلن جهاز ، الجمعة، حصيلة عملياته في ملاحقة شبكات تهريب النفط ومشتقاته خلال عشرة أشهر، مؤكداً تنفيذ 5398 واجباً ميدانياً في عشر محافظات، فضلاً عن تنفيذ نحو 240 أمر قبض.وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم، في بيان ورد إلى ، إن العمليات نُفذت خلال المدة من الأول من كانون الثاني ولغاية الأول من تشرين الثاني 2026، وشملت ملاحقة شبكات التهريب ومواقع تخزين النفط ومراقبة التجاوزات الحاصلة على خطوط نقل الخام.ومن أبرز العمليات التي أشار إليها البيان، تفكيك شبكة متخصصة بسرقة النفط الخام وتهريبه في ، كانت عائداتها تصل إلى نحو 50 مليون دينار شهرياً، فضلاً عن ضبط أربعة مواقع لتخزين النفط الخام وتهريبه في محافظتي وذي قار.كما تمكنت الفرق المختصة من رصد ثلاثة مواقع شهدت خروقات على خطوط نقل النفط في البصرة، إلى جانب إغلاق خرق على أحد الأنابيب في منطقة اللحيس، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستيلاء غير المشروع على النفط وتحويله إلى قنوات التهريب.وبحسب البيان، شملت المضبوطات 138 صهريجاً وخزاناً، إضافة إلى بطاقات ماستر كارد ومستندات غير أصولية، فيما أسفرت العمليات عن ضبط أكثر من مليون و200 ألف لتر من المشتقات النفطية.وأكد الجهاز استمرار التنسيق مع القضاء ووزارة النفط والأجهزة الأمنية لملاحقة شبكات التهريب، وتتبع عائداتها المالية، ومعالجة الخروقات التي تستهدف خطوط نقل النفط، بما يعكس انتقال الجهد الأمني من ضبط الشحنات والمواقع المخالفة إلى متابعة الجهات المستفيدة من هذه الأنشطة ومصادر تمويلها.أحكام بالسجن 15 عاماً بحق 11 متهماًوفي الجانب القضائي، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، وفق وثيقة صادرة عن بتاريخ 26 تشرين الثاني 2026، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق 11 متهماً عن جريمة تهريب النفط إلى دول مجاورة.وتشير الوثيقة إلى أن الهيئة القضائية تشكلت برئاسة القاضي أحمد محمد خلف، وعضوية القاضيين خالد حكيم لطيف وميسون محمد عيسى، ونظرت في الدعوى المقامة بحق المتهمين، قبل إصدار قرارها باسم الشعب.وشمل الحكم كلاً من:1. بهجت كريم وادي موسى .2. أمجد كريم وادي موسى الربيعي.3. حيدر نجم عبد الله عكار العتابي.4. أحمد مجيد محو كاظم .5. أحمد حسن عواد الغزي.6. حميد حميد عبد الله .7. ماجد كريم سلمان خلف التميمي.8. أحمد فاضل كريم براك الملطوفي.9. محمد مصطفى محمد خضير الربيعي.10. حسين أمجد كريم وادي الربيعي.11. قاسم سالم حميد عباس الربيعي.وقضى القرار بالحكم على كل واحد من المدانين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/2 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات، عن جريمة تهريب النفط إلى دول مجاورة.كما تضمن القرار احتساب مدة التوقيف للمحكومين عن الفترة من 19 أيلول 2026 ولغاية 25 تشرين الثاني 2026، مع الاحتفاظ للجهات المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وأشارت الوثيقة إلى أن الحكم صدر بالاتفاق استناداً إلى أحكام المادة 182/أ الأصولية، حضورياً وقابلاً للتمييز الوجوبي، وأُفهم علناً في 26 تشرين الثاني 2026.ويبرز هذا القرار جانباً من الإجراءات القضائية المتخذة في قضايا تهريب النفط، إذ لم تقتصر المعالجة على ملاحقة المتهمين وضبط المواد المهربة، بل وصلت إلى إصدار أحكام سالبة للحرية استناداً إلى النصوص القانونية التي اعتمدتها المحكمة في الدعوى المعروضة أمامها.