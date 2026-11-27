وذكرت الوكالة في بيان، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون بين استخبارات شرطة الطاقة ومفارز كمارك ، بعد متابعة ورصد تحركات الشحنة المشبوهة.وأضافت أن الحاوية كانت مغلقة ومختومة بأقفال كمركية، ومُصرحاً بأنها تحمل أدوات صحية، إلا أن التفتيش كشف وجود 18 خزاناً بلاستيكياً بداخلها، سعة كل واحد منها ألفا لتر، بإجمالي 36 ألف لتر من النفط الخام المعدّ للتهريب.وأوضحت أن المفارز الاستخبارية استحصلت الموافقات اللازمة ونصبت عدة كمائن، قبل أن تتمكن من ضبط الشاحنة وإلقاء القبض على المتهمين الاثنين الموجودين بداخلها.وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق بتهريب النفط الخام، مبينةً أن أقوالهما دُوّنت تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.وأكدت استمرار جهودها الاستخبارية لملاحقة المتورطين بتهريب المشتقات النفطية، وحماية الثروات الوطنية من الهدر والاستنزاف غير المشروع.