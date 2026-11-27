وقال المصدر للسومرية نيوز، إن أقدمت على هذا التصرف بعد إلغاء الحفل، مشيراً إلى أنها كانت تعتزم حضور فعالية خاصة بـ«أبو جنة».وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت العزاوي وأودعتها التوقيف، تمهيداً لعرض أوراقها على المختص لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات القانونية المتبعة.