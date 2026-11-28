وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استكمالاً للخطط المرسومة للأمن المناطقي ولتعزيز الأمن والإستقرار وإنفاذ القانون، تمكنت تشكيلات قوى الأمن الداخلي في شرطة ، وبإسناد الأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "بالسرقة والقتل العمد وحيازة الاسلحة و (40) آخرين أجانب مخالفين لشروط وضبط أسلحة وأعتدة ومواد أخرى غير مرخصة في جانب الرصافة".واضافت "تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".