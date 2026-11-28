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بعد اسبوع من تظاهراتهم.. تشكيل لجنة لمعالجة شكاوى جرحى الحشد وإنصافهم
أمن
2026-11-28 | 12:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
168 شوهد
وجّه رئيس
هيئة الحشد الشعبي
،
فالح الفياض
، بتشكيل لجنة مختصة للنظر في الشكاوى المقدمة من
المجاهدين
جرحى
الحشد الشعبي
، والعمل على معالجة الإشكالات التي تواجههم، واتخاذ القرارات اللازمة بصورة عاجلة بما يضمن إنصافهم وحفظ حقوقهم.
وذكر بيان للحشد، انه "تباشر اللجنة أعمالها اعتباراً من بعد غد يوم الاثنين الموافق ٣١ من شهر تشرين الثاني الجاري في قصر الازدهار ببغداد، برئاسة معاونية الطبابة، وعضوية ممثلين عن مديريات الإدارة والمالية، وشؤون العمليات، والقانونية، فضلاً عن مستشار من
هيئة التقاعد
الوطنية، بهدف دراسة الشكاوى والوقوف على أسبابها ووضع المعالجات المناسبة لها".
واهاب البيان، "بالأخوة الجرحى اصطحاب الوثائق الرسمية التي تثبت اصابتهم".
ومند نحو اسبوع، يتظاهر جرحى
الحشد الشعبي
في منطقة
الجادرية
وسط العاصمة
بغداد
؛ للمطالبة بحقوقهم.
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المجاهدين
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