وذكر بيان للحشد، انه "تباشر اللجنة أعمالها اعتباراً من بعد غد يوم الاثنين الموافق ٣١ من شهر تشرين الثاني الجاري في قصر الازدهار ببغداد، برئاسة معاونية الطبابة، وعضوية ممثلين عن مديريات الإدارة والمالية، وشؤون العمليات، والقانونية، فضلاً عن مستشار من الوطنية، بهدف دراسة الشكاوى والوقوف على أسبابها ووضع المعالجات المناسبة لها".واهاب البيان، "بالأخوة الجرحى اصطحاب الوثائق الرسمية التي تثبت اصابتهم".ومند نحو اسبوع، يتظاهر جرحى في منطقة وسط العاصمة ؛ للمطالبة بحقوقهم.