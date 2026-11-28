وذكرت قيادة العمليات في بيان، أن الجولة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بشأن حماية أنابيب نقل النفط وتأمينها والحفاظ على الثروة النفطية، ورافق مدير الاستخبارات والأمن في المحافظة ومدير أمن وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة.وأضافت أن الجولة كشفت عن أضرار في الأنبوب الناقل للنفط ضمن 12 موقعاً، سبق أن عولجت بطرق بدائية، مع استمرار وجود الحفريات وانكشاف أجزاء من الأنابيب، فضلاً عن تجمع برك من النفط الخام تحيط بها سواتر ترابية.وأكد قائد العمليات ضرورة متابعة الملاحظات مع الجهات القطاعية المختصة، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الأضرار بصورة أصولية، وتأمين الأنابيب والحد من المخاطر البيئية والخسائر المادية.