وقالت الخلية في بيان، "تمكنت القوات الأمنية من ضبط عجلة نوع " " محملة بكميات من وقود البنزين وصواريخ قاذفات، وذلك بعد مطاردتها في قضاء الطوز، حيث أقدم سائق العجلة المذكورة على اختراق وعدم الامتثال لأوامر التوقف في سيطرة "سرحة"، قبل أن يكرر الفعل ذاته في سيطرة "كفري".

وأضاف البيان "باشرت مفارز القوات الأمنية فوراً بملاحقة العجلة، مما السائق على تركها والفرار إلى جهة مجهولة، وعند تفتيش العجلة المضبوطة عُثر بداخلها على شحنة من وقود البنزين بالإضافة إلى صواريخ قاذفات"، مشيرا الى أن "القوات الأمنية شرعت بالبحث عن سائق العجلة فيما تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة".