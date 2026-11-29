أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بدخول شرطة الطاقة تدخل حالة الانذار في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "شرطة الطاقة في تدخل حالة الانذار "ج". وأضاف المصدر "محتمل تكون الاسباب تحريك الوية وتبديل الافواج من مكان الى مكان".