أول اجراء أمني بعد مقتل مدير استخبارات عمليات سومر

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر فرضت طوقاً أمنياً في قرية "ال سعدون" ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، على خلفية نزاع عشائري أسفر عن استشهاد العميد علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض هذا النزاع".وتابعت الخلية، "تتقدم قيادة العمليات المشتركة بأحر التعازي وبالغ المواساة الى ذوي هذا العميد البطل الذي استشهد أثناء تأديته الواجب".