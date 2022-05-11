الاتحادية تطيح بعصابة "ابو الليل" جنوبي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الرابع شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفرزة من مركز شرطة الزعفرانية من إلقاء القبض على 4 متهمين وردت بحقهم العديد من المناشدات والشكاوى".واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعتهم حيث ألقي القبض عليهم في منطقة الزعفرانية ببغداد داخل كرفان امام دار المتهم المدعو "ابو الليل" وضبط بحوزتهم "بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، مخزن ، 13 بايب ، مادة شبيهة بالكرستال ، 5 قداحات ، قامة ، 85 انبولة ".واشارت القيادة الى ان "المتهمين الملقى القبض عليهم عصابة تمتهن تسليب الدرجات النارية والقيام بالدكات العشائرية جراء مبالغ مالية ".واوضحت انه "تم احالة كافة المتهمين مع المضبوطات الى جهة الاختصاص اصولياً".