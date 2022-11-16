القبض على 75 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على ٧٥ أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، في مناطق الكرخ والرصافة".وأضافت، ان "عملية القاء القبض جاءت بالتنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض"، مبينة انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد".