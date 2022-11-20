استهداف مقر تابع لحزب "معارض" بثلاثة صواريخ في أربيل

أفاد مصدر أمني، باستهداف مقر تابع لحزب "معارض" بثلاثة صواريخ في محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مقرا تابعا لحزب ايراني كردي معارض تعرض قبل قليل للاستهداف بثلاثة صواريخ ضمن قضاء كويسنجق في اربيل".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.