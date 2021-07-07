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لجنة اعداد استراتيجية الموازنة تناقش الرؤيه الاستراتيجية لثلاث قطاعات

اقتصاد

2021-07-07 | 08:32
لجنة اعداد استراتيجية الموازنة تناقش الرؤيه الاستراتيجية لثلاث قطاعات
1,015 مشاهدة

ناقشت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مع لجنة استراتيجية الموازنة للاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤، الرؤيه الاستراتيجية لقطاعات النفط والصحة والتجارة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "علي عبدالأمير علاوي، ترأس اجتماع الجلسة الثالثة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي وزارتي المالية والصحة ومستشار الوزارة ومدرائها العامين والوزارات ذات العلاقة، حيث جرى استكمال بحث الرؤيه الاستراتيجية المستقبلية للقطاع النفطي المقدمة من قبل وزارة النفط والمتضمنة سبل تطوير القطاع وتعزيز امكانياته لزيادة مستويات الطاقات الانتاجية بهدف رفع حجم الإيرادات النفطية لرفد مشاريع الموازنات المستقبلية تلبية لتحقيق اهداف عملية التنمية الإقتصادية".

كما بحث الاجتماع، وفق البيان، "استكمال تقرير وزارة الصحة بشأن رؤيه الوزارة وإستراتيجيتها الرامية الى تطوير كفاءة القطاع الصحي وتذليل التحديات التي تقف بالضد من النهوض بواقع القطاع الصحي بما يتوافق مع الحاجة المتزايدة للرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، اضافة الى تعزيز جهود مواجهة تحديات فايروس كورونا".

وتضمن الاجتماع، "إستكمال مناقشة تقرير وزارة التجارة الخاص برؤيتها المستقبلية الهادفة الى تنمية وتعزيز حجم التجارة الخارجية لما لها من دور محوري مهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة حجم الصادرات وخلق فرص تنموية واعدة لمختلف القطاعات الانتاجية".
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