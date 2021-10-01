وزارة النفط: ايرادات أيلول بلغت (6) مليارات و(711) مليون دولار .

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة عن صادرات النفط الخام لشهر أيلول الماضي، ومجموعة ايراداته.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إيرادات شهر أيلول الماضي، بلغت (6) مليارات و(711) مليوناً و (7 ) آلاف دولار".

وأضاف البيان، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بغلت (92) مليوناً (422) الفاً و(485) برميلاً"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 72.612 ) دولاراً".

وتابع ان "المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية بلغ (3) ملايين و(81) ألف برميل يومياً"، مبينة أن "إعلان الارقام جاء لاطلاع الشعب على عمليات التصدير والايراد المتحقق منها".