أسعار النفط ترتفع من جديد وتجتاز عتبة الـ75 دولاراً

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4% إلى 75.54 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.4%.وارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الاثنين إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في آب، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 أيار.