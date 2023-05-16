Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق "مثير" للخزانة الأمريكية بشأن سداد الديون
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أموال "طائلة" بذمة الحكومة العراقية إضافة إلى الديون.. ما قصة مبالغ البترودولار؟

اقتصاد

2023-05-16 | 02:57
أموال &quot;طائلة&quot; بذمة الحكومة العراقية إضافة إلى الديون.. ما قصة مبالغ البترودولار؟
2,194 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

إضافة إلى الديون الداخليَّة والخارجيَّة تترتب بذمة الحكومة الاتحادية العراقية أموال طائلة تحت بند "البترودولار"، والتي تم استقطاعها من أموال تصدير النفط في السنوات السابقة، ولم تسدد هذه المبالغ بسبب الأزمات المستمرة.

وأعلن عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، في وقت سابق، الاتفاق على تضمين دفع مبالغ مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من "البترودولار" لجميع المحافظات، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مؤكداً وجود اتفاق لاستحصال هذه الأموال السابقة والحالية وتضمينها في الموازنة.

وكشف النائب هاتف المشعل عن تخفيض المبلغ المستقطع من تصدير النفط إلى دولارين للبرميل بدلاً من 5 دولارات، كما كشف عن وجود اتفاق محدد لتسديد هذه المبالغ.

وقال المشعل، إنَّ "تخصيصات البترودولار موجودة في الموازنة العامة، وكان القانون سابقاً ينص على استقطاع 5 دولارات لكل برميل"، مبيناً أنه "بسبب الأزمات المالية المتعاقبة والحرب على الإرهاب وأزمة كورونا انخفضت السيولة وتعطل القانون، وتم تدوير المبالغ وتسجيلها بذمة الحكومة الاتحادية لصالح الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط والغاز"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتابع المشعل، النائب عن محافظة البصرة صاحبة أكبر حصة في تصدير النفط العراقي، أنَّ "مبالغ البصرة في ذمة الحكومة الاتحادية تبلغ 18 تريليون دينار"، وكشف عن أنه "تم احتساب مبلغ البترودولار في قانون الموازنة الحالية بـ2 دولار عن البرميل الواحد"، وبيّن أنَّ "الفائض المتوقع من أسعار النفط سيكون 70% للحكومة الاتحادية و30% لتسديد مستحقات الحكومات المحلية، وتم وضع هذا الاتفاق ضمن فقرات قانون الموازنة العامة".

وأوضح أنَّ "النص موجود والتطبيق غير موجود بسبب قلة السيولة، وستبقى الأموال بذمة الحكومة الاتحادية، وسيتم التسديد إذا توفرت سيولة نقدية".

المحلل الاقتصادي أيمن الجبوري بيّن أنَّ "مبالغ البترودولار أكثر من كافية لتطوير واقع المحافظات المعنية". وقال الجبوري إنَّ "مبالغ البترودولار إذا تم صرفها في مكانها المخصص فإنها ستغير الواقع الاقتصادي". وحذّر من الفساد والبيروقراطية، داعياً إلى التوجه لمشاريع محددة.

وأضاف، "يجب توجيه مبالغ البترودولار عن طريق الحكومة الاتحادية من خلال الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات المعنية لوضع خطط تنموية واستثمارية، وذلك لتجنب إقامة مشاريع كمالية”، وبيّن أنَّ "مبالغ البترودولار كافية وستزيد إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل بعيداً عن الفساد والهدر"، مقترحاً إقامة مشاريع في التعليم والصحة والنقل وإنشاء مؤسسات وشركات مختلطة استثمارية"، بحسب الصحيفة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
Play
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
شارع 9
Play
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Play
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Play
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
Play
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
Morning Live
Play
Morning Live
الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنلوجيا في العالم - الحلقة ١٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-15
Play
الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنلوجيا في العالم - الحلقة ١٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
Play
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
Play
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
Play
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
Play
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
رحال
Play
رحال
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
Play
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
Play
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
Play
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
شارع 9
Play
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Play
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Play
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
Play
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
Morning Live
Play
Morning Live
الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنلوجيا في العالم - الحلقة ١٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-15
Play
الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنلوجيا في العالم - الحلقة ١٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
Play
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
Play
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
Play
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
Play
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
رحال
Play
رحال
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
Play
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
Play
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.