واشنطن بشأن "عملية رفح": لا يجب أن تؤثر على المفاوضات

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها في رفح لا ينبغي أن يكون لها تأثير على مفاوضات الرهائن.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.



وأضاف "نعتقد أن فوائد (اعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم، ولكن أيضًا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع".

وبِشأن دعوة الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى المجتمع الدولي بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل لحملها على وقف الحرب، قال ميلر إن "قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل".



وعبر ميلر عن اعتقاد واشنطن بوجود ألوية مسلحة لحماس في مدينة رفح، لكنه أوضح أن بلاده ترفض هوجما إسرائيليا واسع النطاق على المدينة التي يقبع فيها أكثر من مليوني فلسطيني من دون خطة لحماية المدنيين.





وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات عنيفة ومباغتة من البر والبحر والجو على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما تسببت باستشهاد اكثر من 100 شخص، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.



