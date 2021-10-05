قضاء سنجار محرمٌ على مرشحيه..القصة كاملة في هذا التقرير

منِعوا من الدخول للترويج لحملاتهم الانتخابية مرشحو قضاء سنجار يعودون ادراجهم بعد قطع الطريق عليهم من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني وفقا لبيان رسمي من قائممقام القضاء هناك ومراقبون يصفون هذا الحادث بالتهديد الصريح للأمن الانتخابيقضاء سنجار محرمٌ على مرشحيه هذا هو العنوان الأنسب بعد بيان رسمي اوضح فيه قائممقام القضاء بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني منعوه من الدخول هو واثنان من المرشحين الى سنجار وارغموهم على العودة تحت تهديد السلاح ومنعوهم من الترويج لحملاتهم الانتخابية رغم ان المنطقة تخضع لسيطرة القوات الاتحادية وفقا لأتفاقية امنية ..وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق لايهدد سنجار فحسب بل بات يهدد شمال العراق فهذه العناصر تشكل ذريعة للقصف التركي المتكرر على مناطق شمالية يقال بأنها تؤوي جماعات مسحلة تابعة لحزب العمال الذي يمثل خطرا كبيرا على تركيا بحسب قولهاما حدث للمرشحين في قضاء سنجار الخاضع لاتفاقية امنية مشتركة ربما سيحدث في مناطق اخرى او يتكرر في ذات المنطقة وعليه لابد من الحكومة التحرك وبقوة لضرب هذه العناصر المنفلتة بيد من حديد بحسب مايرى مراقبون