منطقة الدوانم.. مياه الابار "تضرب" صحة الأهالي بالأمراض‎

تعاقبت الحكومات وما زال سكان منطقة الدوانم في بغداد يعانون من شحة المياه وقلة الخدمات ما جعلهم يعتمدون على مياه الآبار في الاستخدام اليومي ليتسبب ذلك بأمراض كثيرة انتشرت بين ساكنيها.



معاناة قديمة ولا تزال مستمرة الى الان يعيشها اهالي منطقة الدوانم في بغداد، فمنذ عقود طويلة وساكنوها يعتمدون على مياه الآبار في استخداماتهم اليومية فضلا عن انعدام الخدمات الاخرى.



تدخل الجهات الحكومية من اجل وضع الحلول الناجعة، امر طالب به اهالي المنطقة خصوصا بعد انتشار الأمراض بينهم.