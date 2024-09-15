الغازات السامة تنتشر في سماء الكاظمية بسبب محطة لتصفية المياه

معاناة يعيشها أهالي بسبب محطة لتصفية الثقيلة انشأت وسط المنازل وتتسببت بأمراض كثيرة.. الكاظميون يروون للسومرية عن مواقعهم المرير وحالتهم السيئة بسبب هذه المشكلة.تصاريح صادمة من المواطنين تسمعونها في هذا التقرير