خطوة مفاجئة.. حساب رسمي للبيت الأبيض على "تيك توك"

وجاء إطلاق الحساب مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لـ" "، لبيع عملياتها الأمريكية أو مواجهة حظر شامل، بموجب القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق العام الماضي.وتضمن أول مقطع نشر على الحساب لقطات لظهور الرئيس الأمريكي ، وهو يعلن: "أنا صوتكم"، ما أثار تفاعلا واسعا على المنصة.ويواجه "تيك توك" انتقادات حادة من مشرعين أمريكيين بدعوى مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو استغلال خوارزمية المنصة للتأثير على الرأي العام، لكن "بايت دانس" نفت مرارا تلك المزاعم.ورغم أن قانون بايدن سمح بتمديد وحيد للمهلة، قام بتمديد الموعد النهائي عدة مرات، كان آخرها في 19 يونيو الماضي لمدة 90 يوما إضافية، بيد أنه لم تبرم أي صفقة بيع حتى الآن، ما يضع مستقبل التطبيق في أمام سيناريوهات مفتوحة بين الحظر أو التسوية السياسية.