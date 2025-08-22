بالصور والفيديو.. ما خلفته الاشتباكات في السليمانية

– امني

تسببت الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الأمنية ورئيس حزب جبهة الشعب شيخ في فندق لاله زار بالسليمانية، الى الحاق اضرار جسيمة بالفندق وبعدد من السيارات.

وتظهر مقاطع الفيديو والصور عمليات حرق كاملة لعجلات لا تعرف عائديتها حتى الان، فيما اشتعلت النيران في الفندق.

وذكرت مصادر صحية ان تلك الاشتباكات اسفرت عن مقتل 3 اشخاص واصابة 10 اخرين فيما تم اعتقال جميع عناصر حماية الشيخ .

