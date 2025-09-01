تقرير السومرية يكشف تفاصيل حادثة الكمالية وعشيرة الضحية تنفي التجاوزات



تتواصل مع طرف نزاع لضمان حق الرد.. عشيرة المتوفى تؤكد عدم حدوث اي تجاوز او ضرب في جلسة الصلح.

بعد عرض قصة التجاوز على سيد بفصل عشائري في ، ها هي تتواصل مع الطرف الاخر لضمان حقّ الرّد ليتبيّن أنّه لم يحدث أي ضرب أو تجاوز على الشخص الآخر وهذا ما كان جليًّا في المراقبة.

إليكم ما كشفته عائلة المتوفى في هذا التقرير.



