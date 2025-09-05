في اليرموك.. تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية

متنفذون يحولون مساحات خضراء لكتل اسمنتية وأهالي يطالبون باتخاذ اجراءات صارمة للحدّ من هذه الظاهرة.



أعرب مواطنو منطقة عن امتعاضهم بسبب تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية من قبل جهات متنفذة. فيما دعا آخرون الجهات المعنية الى اتخاذ اجراءات صارمة للحد من ظاهرة تحويل المساحات الى مجمعات واستغلالها بحجة الاستثمار.

كاميرا نقلت معاناة المواطنين في هذا التقرير.