مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!

وقفة احتجاجية لاهالي لمطالبة لمنع إنشاء المجمع





تحول نادي الضباطِ الترفهي في منطقةِ شرقي الى ساحةِ عملياتٍ بعد شروعِ الشركةِ المستثمرةِ بهدمِ بناهِ التحتيةِ بغية َ تحويلِه الى مجمع سكني. وعلى الفورِ توجه مراسلُ الى هناك عقب تلقيه مناشدة ً من سكانِ المنطقةِ الرافضين لمصادرةِ المتنفسِ الوحيدِ للعائلات ، مطالبين رئيسَ الوزراءِ بالتدخلِ وإيقافِ عملِ الشركةِ والحفاظِ على ما تبقى من مساحاتٍ ومراكزَ ترفيهيةٍ باتت تخضعُ لسطوةِ الاستثمارِ المتنفذ