استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة

استئناف تصدير نفط .. واردات جديدة ترفد الموازنة الاتحادية وتفك ازمة رواتب موظفي الاقليم.



ينتظرُ الاقليم بصيصا من بعد حقبةٍ ماليةٍ مظلمةٍ ارهقت موظفيه وشريحة َ المتقاعدين.. استئنافُ تصديرِ نفط الى يحيي الاملَ بزوالِ الازمةِ الماليةِ فضلا عن الاسهام في رفد الموازنة الاتحادية وتقليل العجز فيها.

