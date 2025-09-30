وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني

مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني.. وقفة احتجاجية لاهالي لمطالبة لمنع إنشاء المجمع.



رفض أهالي منطقة شرقي محاولات البعض بتحويل نادي الضباط الترفيهي الى مشروع استثماري سكني بعد عزله بسياج كونكريتي ما دفعهم الى الخروج بوقفة احتجاجية رافعين مطالبهم عبر الى بالتدخل العاجل لمنع إنشاء المجمع السكني.

التفاصيل في هذا التقرير من .