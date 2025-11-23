وحصلت ، على مقطع فيديو يظهر اطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها "القاذفة" في قضاء الكحلاء بميسان خلال تشييع احد شيوخ العشائر في المحافظة.واظهر مقطع الفيديو تواجد همرات الجيش العراقي وسط عملية التشييع مع استمرار اطلاق النار الكثيف بالأسلحة.