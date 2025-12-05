شاب يُقتل بطلق خاطئ بعد بلاغ امني في بغداد.. ووالده ينهار (فيديو)



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن شخص قتل في غربي ، بعد بلاغ حول وجود مشاجرة.

ووفق المصدر، فإن طلقة خرجت بالخطأ أثناء محاولة تفريق المشاجرة، ما أدى إلى مقتل شاب في العشرينات من عمره.



وأضاف أن والد الضحية انهار فور إبلاغه بوفاة ابنه.