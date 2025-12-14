اجراءات محلية متلكئة لمعالجة ملوحة المياه في البصرة

احتجاجات ناقمة لسكان منطقة الشرش شمالي ضد استمرار ملوحة مياه الشرب.

دفعت أزمة ملوحة مياه الشرب المستمرة سكان منطقة الشرش في قضاء القرنة بمحافظة الى تنظيم احتجاجات ناقمة ضد تلكؤ إجراءات الحكومة المحلية في معالجة الازمة المتنامية. وقال محتجون غاضبون لمراسل إن مياه الإسالة الواصلة الى منازلهم مالحة ولا تصلح للاستخدام البشري، مشيرين الى أن مناطق شمالي البصرة تعاني إهمالا كبيرا بات ينعكس على قطاعات والتعليم والحياة اليومية.. التفاصيلُ في التقرير اعلاه.