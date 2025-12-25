أعياد الميلاد ترسخ حالة التعايش بين العراقيين.. فيديو

المسيحيون في يتطلعون لعودة أقاربهم الذين غادروا بحثا عن الأمان.

أعادت أجواء عيد الميلاد ملامح التعايش بين العراقيين في ظل مشاركة جميع الشعب العراقي بالاحتفالات وتبادل التهاني مع أبناء المكون المسيحي الذي يتطلع لترسيخ حالة الاستقرار من أجل عودة اقاربهم الذين هجروا منذ سنوات بحثا عن الأمان.. التفاصيل في تقرير أعلاه.