القوة الجوية يستنكر الاعتداء على فريق البراعم في ملعب المصافي ويطالب بعقوبات صارمة

وذكرت في بيان، انها "تستنكر وبأشد العبارات حادثة الاعتداء السافر والمؤسف الذي تعرّض له فريق البراعم اثناء تواجده في ملعب ، من قبل بعض اهالي المنطقة المحيطة بالملعب وبمشاركة اباء لاعبي براعم المصافي، في تصرّف مرفوض لا يمتّ للرياضة والاخلاق بصلة".وأضاف، أن الاعتداء أسفر عن إلحاق أضرار بباص الفريق، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على مشرف الفريق الكابتن ، وكذلك الاعتداء على مصوّر الفريق، معتبرةً أن الحادثة تمثل مشهداً مؤلماً يسيء إلى سمعة الكرة العراقية ويهدد سلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، ولا سيما أن الأمر يتعلق بفئة عمرية يُفترض حمايتها وتنشئتها على القيم السليمة والروح الرياضية.وحملت إدارة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عمّا حدث، مطالبةً في باتخاذ أقصى العقوبات القانونية والرادعة بحق جميع المتسببين في الاعتداء، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تشوّه صورة المنافسات الكروية وتفقدها قيمها التربوية والرياضية.وأكدت الإدارة احتفاظها بحقها القانوني الكامل في ملاحقة كل من تورّط في هذه الأعمال، داعيةً في الوقت ذاته إلى توفير الحماية اللازمة لجميع الفرق، وبالأخص فرق الفئات العمرية، لضمان بيئة آمنة تسودها الروح الرياضية والاحترام المتبادل.