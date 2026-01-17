قرارات المجلس الاقتصادي تتسبب بارباك الاسواق.. فيديو

اقتصاديون: نجاح الحكومة لا يقاس بعدد القرارات بل بقدرتها على تنفيذها



اثارت قرارات الاخيرة واسعا في تسببت بحالة ارباك للاسواق وركودا لبعض المنتجات، في وقت يؤكد اقتصاديون أن نجاح الحكومة في المجال الاقتصادي لا يقاس بعدد القرارات التي تتخذها بل بقدرتها على التنفيذ على الواقع دون التسبب بارباك في الاسواق.. التفاصيل في تقرير اعلاه.