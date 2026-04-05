كمين محكم يطيح بمخرب زجاج سيارات المواطنين في بغداد

وذكر بيان للقيادة انها "تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على تحطيم زجاج سيارات المواطنين المتوقفة أمام المنازل، بدافع العبث وإثارة ، وذلك بعد تكرار هذه الحوادث التي أثارت قلق الأهالي، وانتشار مقاطع توثق تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "بتوجيه مباشر من قائد شرطة ، اللواء الحقوقي حمد، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة قسم شرطة الإعلام ونجدة قاطع الإعلام، وبإسناد من القوة الماسكة للشرطة الاتحادية".واضاف البيان انه "أسفرت الجهود عن الإطاحة بالمتهم وتوقيفه أصولياً، وتسليمه إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، تأكيداً على تطبيق القانون وحماية ممتلكات المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".