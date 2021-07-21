"واتس آب" تكشف عن تغييرات قادمة إلى هواتف "آيفون" و"أندرويد"

وفي الأسبوع الماضي فقط، أكد تطبيق الدردشة أنه سيطلق أخيرا القدرة على استخدام خدمته عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى هاتف قريب.والآن، تُطرح ميزة "مكالمات قابلة للانضمام"، التي تعني أن أولئك الذين فاتتهم بداية محادثة فيديو جماعية سيظلون قادرين على الاتصال في أي وقت أثناء المحادثة.ولتحسين قدرة المستخدمين على إجراء المكالمات والانضمام إليها، أنشأت "واتس آب" شاشة معلومات مكالمة جديدة، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة من هو بالفعل في المكالمة، ومن دُعي إليها ولم ينضم بعد. ويمكن لأي شخص الضغط على زر التجاهل عند بدء المكالمة، والانضمام لاحقا من علامة تبويب المكالمات في "واتس آب".وفي حديثها عن التحديث، قالت "واتس آب" في منشور بالمدونة: "في الوقت الذي يكون فيه الكثير منا منفصلين، لا يوجد شيء أفضل من الاجتماع معا في مكالمة جماعية مع الأصدقاء والعائلة، وتحدث بعض أفضل المحادثات عندما لا تتوقعها على الأقل. الآن، إذا فوّت أحد في مجموعتك مكالمة عندما يرن الهاتف، فلا زال بإمكانه الانضمام متى شاء. ويمكنك أيضا الانسحاب وإعادة الانضمام طالما المكالمة جارية".