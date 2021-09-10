بالفيديو: معوقات عدة تواجه عملية استرداد الأموال المهربة الى الخارج

في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة حربا ضد الفاسدين تقدمت رئاسة الجمهورية قبل فترة قصيرة بقانون يعمل على استرداد عائدات الفساد ويلزم الجميع بذلك لكنه لم يحظ الى الان بتوافق نيابي وعلى الارجح لن يحظى لاسباب اكبر من حجم الفساد كما يرى متابعون.العراق هو واحد من عشرات الدول التي تعاني من احتضان بعض الدول الاخرى لعائدات الفساد حتى باتت ملاذا امنا ومستقرا لها مما يتطلب وبقراءة اقتصادية جهدا دوليا بمواثيق رسمية تعتمد الانتربول في ملاحقة الفاسدين اينما كانوا ..