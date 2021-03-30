بإمكانكم استخدامه عند الأكل والشرب.. قناع جديد ضد كورونا

وحسب الموقع، فقد كشف غوستافو عن القناع الجديد في المعهد الوطني للفنون التطبيقية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في 18 من الشهر الحالي.وفي هذا الاطار، قام باحثون في المكسيك بصنع قناع خاص بالأنف فقط يقولون إنه يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الأكل والتحدث. مؤكدين أن خلع قناع الوجه لتناول الطعام أو الشراب يترك الشخص معرضا للفيروس بينما لا يزال هذا القناع الخاص بالأنف يوفر نوعًا من الحماية فقط.من جانبه، علل غوستافو الأمر بقوله "إن فيروس كورونا معد للغاية. يمكن أن تحدث العدوى من خلال أي من هذه الممرات الثلاثة العين والأنف والفم". مضيفا "من الواضح أننا لا يمكن أن نصاب بالدموع، ولكن يمكن أن نصاب بالعدوى إذا عطس شخص مصاب أو سعل. إذا لم يكن هناك حاجز مادي فيمكن أن نصاب بالعدوى من خلال انخفاض التنفس الذي يطرد من مرضى كورونا أو الأفراد المصابين. ومع هؤلاء الأفراد المصابين الذين لم يتم التعرف عليهم على أنهم مصابون بالعدوى".