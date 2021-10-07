"الناتو": الخلاف بين باريس وواشنطن يجب ألا يسبب انقساما في الحلف

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع مستشارين أمنيين في الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف، "أتفهم خيبة أمل فرنسا. لكن هذا النوع من الخلافات يجب ألا يسبب شرخا في صلب الحلف، ولا أن يقوض قوة الارتباط عبر الأطلسي".وأعلنت فرنسا في 17 ايلول الماضي أنها تستدعي سفيرها من الولايات المتحدة بعد أن ألغت أستراليا صفقة الغواصات معها بقيمة مليارات اليورو. وبدلا من هذا العقد شكلت أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة "أوكوس" العسكرية الجديدة، كما اتفقت مع الولايات المتحدة على توريد غواصات نووية أمريكية بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية.