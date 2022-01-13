عائلة وائل الابراشي تتهم طبيبه بالقتل العمد

وتقدم المحامي سمير صبري، وكيل زوجة الإبراشي، "بالبلاغ الذي وصف الطبيب، صاحب أحد مراكز الكبد والجهاز الهضمي بـ"المزيف"، وتضمن البلاغ اتهامه بـ"ارتكاب جريمة قتل واغتيال مكتملة الأركان راح ضحيتها الإبراشي مع سبق الإصرار والترصد".وقال البلاغ ان "الطبيب خدع الإبراشي بأن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي من كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيئا زيادة، وكتب أعجب روشيتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يوميا".وطالب البلاغ "النائب العام بعد الاطلاع على المستندات، إصدار الأمر بمنع الطبيب المتهم من مغادرة البلاد، والتحقيق في الواقعة، وإحالة الطبيب المذكور للمحاكمة الجنائية عن واقعة اقترافه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".