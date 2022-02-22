وزير دفاع أوكرانيا: سندافع عن أنفسنا وسيادتنا

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022

وجاءت تصريحات ريزنيكوف عبر صفحته الشخصية على منصة "تويتر"، والتي قال فيها: "لم يعترف الكرملين بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بل قامت موسكو بالاعتداء على أوكرانيا كلها".وأضاف ريزنيكوف: "نحن هادئون ومستعدون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا وسيادتنا. لا يمكن للعالم أن يصمت العقوبات؟ جدار برلين الجديد؟".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.