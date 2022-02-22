وزير دفاع أوكرانيا: سندافع عن أنفسنا وسيادتنا

أكد وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، أن بلاده ستدافع عن "سيادتها" بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وجاءت تصريحات ريزنيكوف عبر صفحته الشخصية على منصة "تويتر"، والتي قال فيها: "لم يعترف الكرملين بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بل قامت موسكو بالاعتداء على أوكرانيا كلها".
وأضاف ريزنيكوف: "نحن هادئون ومستعدون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا وسيادتنا. لا يمكن للعالم أن يصمت العقوبات؟ جدار برلين الجديد؟".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.