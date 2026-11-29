وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، "نفذنا خمس عمليات ضد مواقع بالسعودية بينها منشأتان للغاز وميناء جدة".وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أعلن، أمس السبت، عن تنفيذ خمس عمليات عسكرية قال إنها استهدفت مواقع حيوية ومنشآت استراتيجية داخل .