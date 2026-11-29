وأعلن والسكان ، اليوم الأحد، أن بعض المصابين تصل نسبة الحروق لديهم إلى 80% فيما يتعلقى بعضهم الرعاية الطبية في مستشفيات خاصة بعلاج الحروق.وذكر أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد 11 دقيقة من وقوعه، مشيرا إلى الدفع بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات.وأوضح أن المصابين جرى توزيعهم على 12 مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع الدفع بسيارة مخصصة لنقل الدم لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.وكان الحادث وقع مساء يوم الأربعاء الماضي، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، حين انقلبت ناقلة محملة بمواد بترولية واشتعلت فيها النيران، لتمتد إلى مركبات في محيطها.