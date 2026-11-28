وذكرت تقارير محلية أن الدخان ظهر بعد وقت قصير من الزلزال الذي ضرب المنطقة قبالة شاطئ مانهاتن بيتش، على بعد حوالي 4 أميال غربا وجنوب غرب الموقع.





وحتى الآن، لا تزال أسباب ظهور الدخان غير واضحة، فيما تباشر الجهات المختصة تقييم الوضع للتأكد من سلامة المنشأة وعدم تسرب مواد خطرة، كما لم تصدر السلطات أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وأفادت بأن الزلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر.وحتى الآن، لا تزال أسباب ظهور الدخان غير واضحة، فيما تباشر الجهات المختصة تقييم الوضع للتأكد من سلامة المنشأة وعدم تسرب مواد خطرة، كما لم تصدر السلطات أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.