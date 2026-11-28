ونقلت وكالة «إرنا» عن أمان اللهي قوله إن منتشرة على امتداد الحدود الإيرانية، من شمال غربي البلاد وصولاً إلى الحدود المشتركة مع وأفغانستان.وأضاف أن القدرات القتالية جرى تعزيزها في المناطق الحدودية وعمق البلاد، وفق خطط مسبقة أعدت وصادقت عليها للقوات المسلحة، مؤكداً اتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي تهديد محتمل.