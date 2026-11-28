وقال مخبر في منشور على حسابه بموقع (X) إن " وقفت إلى جانب الشعب العراقي بكل قوتها".وحذر مخبر " وطالبها بأن تظل يقظةً فيما يتعلق بقضايا الحدود، كي لا تتحول إلى أداة في أيدي أعداء إيران".