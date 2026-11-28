وأُدين مؤسس وراعي طائفة "غود نيوز إنترناشونال" بتحريضه أتباعه على الصيام حتى أملا في لقاء .وأُدين إلى جانبه 29 من أتباعه بينهم زوجته رودا مومبوا، في محاكمة جرت بمدينة الساحلية.وعثرت السلطات في عام 2023 على أكثر من 400 جثة في مقابر جماعية متفرقة داخل مزرعة شاسعة بالقرب من بلدة ماليندي، وهي المنطقة التي انتقل إليها أتباع هربا من الرقابة، وأفادت تقارير بأن الأطفال كانوا أول من ماتوا جوعا.وحكم على ماكنزي بالسجن 200 عام في 7 بعد إدانته بقتل 190 طفلا بالإضافة إلى شخص بالغ واحد.ويواجه ماكنزي سلسلة من المحاكمات بتهم متنوعة تتعلق بالطرق المختلفة التي أوصل بها أفراد طائفته إلى حتفهم.كما أُدين الأربعاء في قضية منفصلة بتهمتي إساءة معاملة الأطفال والتطرف.ومن المقرر أن يصدر الحكم على ماكنزي في في تهمتي إساءة معاملة الأطفال والتطرف.