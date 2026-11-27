وأسفرت عملية الضبط، بحسب بيان الوزارة، عن العثور على 1.2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، و262 كبسولة من "الليريكا" و100 قرص من عقار "الزاناكس" و200 قرص من عقار "الترامال"، إضافة إلى 38 قرصا مشتبها بها، و4 موازين حساسة.وأوضحت الوزارة أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة ، جهة الاختصاص، لاتخاذ اللازم بحقهما.وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن حرصها على تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، دون تمييز أو استثناء، مؤكدة مبدأ أن لا أحد فوق القانون.وتأتي هذه العملية ضمن حملات التي تنفذها السلطات لضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومنع تداولها.